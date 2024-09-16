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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 11 haftalık fikstür açıklandı: İşte derbi tarihleri! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 11 haftalık fikstür açıklandı: İşte derbi tarihleri!

        Trendyol Süper Lig'de 7-17. haftaların müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ise 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 17:42 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:55
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        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'de 11 haftalık porgram açıklandı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 7 ve 17. haftaları arasındaki derbi tarihleri şöyle:

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