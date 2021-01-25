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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye, Terme ile birlikte okuyacak

İHA

Türkiye, Terme ile birlikte okuyacak

81 il ve 973 ilçedeki lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilen "Terme İle Kitap Oku Türkiyem" kampanyası ile kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.
"Terme İle Kitap Oku Türkiyem" projesi kapsamında Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Terme Belediyesi arasında Türkiye geneli kitap okuma ve okuryazar buluşmaları organizasyonları düzenlenmesi adına işbirliği protokolü imzalandı.
81 İl ve 973 ilçede bulunan tüm lise, ortaokul ve ilkokullarda öğrencilerin katılması planlanan proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, " Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak planladığımız 'Terme İle Kitap Oku Türkiyem' projesiyle ülkemizdeki tüm öğrencilere kitap okumayı amaçlıyoruz. Proje boyunca 20 yazarımızın kitaplarını okuyarak, yazarlarımızla online olarak söyleşiler gerçekleştirilecek. Yine internet üzerinden 'Okumayazma Beceri Atölyeleri' yapılacak. Projeye katılan öğrencilerimiz kitaplar üzerinden yapılacak sınavlara girecek ve dereceye girecek öğrencilerimize bin kitap ve 60 tablet bilgisayar hediye edilecek. Proje ile ilgili bütün bilgilere www.termeilekitapokutürkiyem.com adresinden ulaşılabilecek" diye konuştu.
Projeye ortak olmaktan çok memnun olduklarını dile getiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, "Çocuklarımız geleceğimizin ve ülke geleceğinin teminatı. Biz görevimiz icabı çocuklarımın geleceğine katkı sağlamakla kendimizi sorumlu hissediyoruz. Zira eğitimin telafisi yok. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız dünya standartlarında bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Salgının, çocuklarımızın eğitimini sekteye uğratmaması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye özen gösteriyoruz. En kısa zamanda her şeyin normale dönmesini ve okullarımızın çocuk sesleriyle şenlenmesini temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

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