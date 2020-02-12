Samsung Galaxy S20 ultra özellikleri ve fiyatı belli oldu! İşte yeni nesil Samsung Galaxy S20 ultra

HABERTURK.COM

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisi tanıtıldı. Yapay zekâ ile Samsung’un gelmiş geçmiş en büyük görüntü sensörünü bir araya getiren yeni kamera sistemiyle gelen S20 serisi, Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modellerinden oluşuyor.

Galaxy S20 ve Galaxy S20+ (Galaxy S20 Plus) akıllı telefonlarda 30x’e varan zoom kullanılırken, Galaxy S20 Ultra’da kullanıcılara 100x’e varan zoom özelliği ile Süper Çözünürlük teknolojisini sunuyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+’ta 64MP, Galaxy S20 Ultra’da ise 108MP kamera bulunuyor.

Galaxy S20 Ultra’da, dokuz pikseli sensör seviyesinde tek bir pikselde bir araya getiren piksel birleştirme (nona-binning) teknolojisini kullanarak, yüksek çözünürlüklü 108 MP mod ve 12 MP mod arasında dinamik geçişe izin verme seçeneği de bulunuyor.

8K VİDEO ÇEKİMİ

Galaxy S20, Hibrit Optik Zoom ve yapay zekâdan güç alan Dijital Zoom’u içeren Super Çözünürlüklü Zoom’u bir arada kullanan Space Zoom teknolojisini barındırıyor. Tek Tuşla Çoklu Çekim (Single Take) özelliği bulunan Galaxy S20 serisiyle canlı odak, kırpılmış, ultra geniş açılı çekim gibi farklı formatta fotoğraf ve video oluşturabiliyor.

8K video çekimlerinin destekleyen Galaxy S20’de bulunan “Süper Dengeli Çekim”, hiza sabitleme ve yapay zekâ hareket analiziyle, engebeli ortamlarda çekilmiş videolara aksiyon kamerası kullanılarak çekilmiş bir etki yaratıyor.

DÖRTLÜ ARKA KAMERA

Android 10 işletim sistemiyle gelen Galaxy S20 serisindeki S20’de 6.2 inç olan ekran büyüklüğü, S20+’da 6.7 inç, S20 Ultra’da ise 6.9 inç. Her üç modelde de 120 Hz erkan desteği bulunuyor. S20’de üçlü arka kamera yer alırken, S20+ ve S20 Ultra ise dörtlü arka kamera barındırıyor.

Galaxy S20 serisinde 25W hızlı şarj standart olarak sunulurken, Galaxy S20 Ultra modeli 45W Süper Hızlı (Super Fast) şarjı da destekliyor. Tüm modellerde 128 GB bir depolama alanı standart olarak sunulurken, ayrıca 1 TB arttırılabilir hafıza desteği de sunuluyor. S20’de 4000 mAh olan batarya, S20+’da 4500 mAh, S20 Ultra’da ise 5000 mAh.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Galaxy S20 için Türkiye’de satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri, Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Pembe; Galaxy S20+ için Kozmik Siyah, Kozmik Mavi, Kozmik Gri; Galaxy S20 Ultra için Kozmik Siyah, Kozmik Gri olacak.

Her üç model de 12 Şubat 2020’den itibaren Samsung’un online mağazası üzerinden ön siparişe açılacak. Galaxy S20 serisi mart ayında Türkiye’de yetkili mağazalarda da satışa çıkacak. Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S20 için 7799TL, Galaxy S20+ için 9299TL ve Galaxy S20 Ultra için 11999TL olarak duyuruldu.

GALAXY BUDS+

Samsung’un Galaxy S20 serisi ile birlikte yeni kablosuz kulaklığı Samsung Galaxy Buds+ (Galaxy Buds Plus) modelini de tanıttı. AKG ses sisteminin kullanıldığı Galaxy Buds+’ta çift yönlü hoparlör ve 3 mikrofon bulunuyor. Buds+ uygulaması artık iOS cihazlarla da uyumlu.

Siyah, Beyaz ve Gök Mavisi renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Buds+’ın tavsiye edilen satış fiyatı ise 899 TL. Ön sipariş kampanyası çerçevesinde Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra siparişi veren ve kampanya koşullarını sağlayan tüketicilere, tavsiye edilen satış fiyatı 899 TL değerinde Galaxy Buds+ hediye edilecek.

GALAXY S20, GALAXY S20+ VE GALAXY S20 ULTRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Ekran 6,2-inç Quad HD+ Dinamik AMOLED 2X Sonsuz-O Ekran (3200X1440)

HDR10+ sertifikalı

120Hz ekran desteği 6,7-inç Quad HD+ Dinamik AMOLED 2X Sonsuz-O Ekran (3200X1440)

HDR10+ sertifikalı

120Hz ekran desteği 6,9-inç Quad HD+ Dinamik AMOLED 2X Sonsuz-O Ekran (3200X1440)

HDR10+ sertifikalı

120Hz ekran desteği Kamera [Ön kamera]

10MP, Çift Piksel AF, F2.2(80˚) [Arka kamera]

Üçlü kamera



Ultra Geniş Açılı: *12MP, F2,2(120˚)



Geniş açılı: *12MP, F1,8(79˚)

Süper Hızlı Çift Piksel AF, OIS

Telefoto: *64MP, PDAF F2,0(76˚),OIS [Ön kamera]

10MP, Çift Piksel AF, F2.2(80˚) [Arka kamera]

Dörtlü kamera



Ultra Geniş Açılı: *12MP, F2,2(120˚)



Geniş açılı: *12MP, F1,8(79˚)

Süper Hızlı Çift Piksel AF, OIS

Telefoto: *64MP, PDAF, F2,0(76˚),OIS Derin Görüş Kamerası [Ön kamera]

40MP, PDAF, F2.2(80˚) [Arka kamera]

Dörtlü kamera



Ultra Geniş Açılı: *12MP, F2,2(120˚)



Geniş açılı: *108MP, F1,8(79˚)

PDAF, OIS

Telefoto: **48MP, PDAF, F3,5(24˚),OIS Derin Görüş Kamerası Boyut ve Ağırlık Boyutlar: 151,7 x 69,1 x 7,9mm

Ağırlık: 163g Boyutlar: 161,9 x 73,7 x 7,8mm

Ağırlık: 186g Boyutlar: 166,9 x 76,0 x 8,8mm

Ağırlık: 220g Uygulama İşlemcisi - 7nm 64-bit Sekiz Çekirdekli İşlemci * 2,7GHz (Azami Saat Hızı) + 2,5GHz + 2GHz

- 7nm 64-bit Sekiz Çekirdekli İşlemci * 2,8GHz (Azami Saat Hızı) + 2,4GHz + 1,8GHz

*Pazarlara ve operatörlere göre farklılıklar olabilir. Bellek 8GB RAM (LPDDR5) ve 128GB dâhili bellek 8GB RAM (LPDDR5) ve 128GB dâhili bellek 12GB RAM (LPDDR5) ve 128GB dâhili bellek Pil 4.000mAh (tipik) 4.500mAh (tipik) 5.000mAh (tipik) OS Android 10 Ağ LTE

Güçlendirilmiş 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20’ye kadar

- 2,0Gbps’ye Kadar İndirme / 200Mbps’ye Kadar Yükleme



Wi-Fi

Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM

- 1,2Gbps’ye Kadar İndirme / 1,2Gbps’ye Kadar Yükleme



Bluetooth

Bluetooth® v 5,0, ANT+, USB Tip-C, NFC, Lokasyon (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

*Galaxy S20 sadece Sub6’yı destekler *LTE: LAA sadece ABD içindir *Gerçek hız; ülke, operatör ve kullanıcının bulunduğu ortama göre değişiklikler gösterebilir.

* Galileo ve BeiDou kapsaması sınırlı olabilir. BeiDou bazı ülkelerde bulunmayabilir. Ödeme NFC, MST

*Pazara, operatöre ve servis sağlayıcılara göre değişiklik gösterebilir. Sensörler Ultrasonik Parmak İzi sensörü, İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Hall etki sensörü (dijital, analog),Yakınlık sensörü, RGB Işık sensörü Kimlik Doğrulama Kilit tipi: Desen, PIN, şifre

Biyometrik kilit tipi: Parmak izi sensörü, Yüz tanıma Ses AKG’nin sunduğu stereo hoparlörler kulaklıklar

Dolby Atmos teknolojili çevresel ses düzeni (Dolby Digital, Dolby Digital Plus dâhil.)

*Kulaklıklar: Hibrit kanal tipi, 2 yollu dinamik birim



Ses kayıttan oynatma formatı

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Video Video kayıttan oynatma formatı

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM