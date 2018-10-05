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Samuel Eduok: "Avrupa hedefimiz devam ediyor"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Samuel Eduok, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin sürdüğünü belirten Eduok, yeni hocalar Mustafa Denizli'yle ilgili, "İyi bir hoca olduğunu biliyorum. Umarım onunla birlikte önemli işlere imza atarız"

05 Ekim 2018 Cuma, 13:53 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Samuel Eduok, Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalarda bulundu. Eduoku, bu akşam oynanacak Göztepe maçını, ligdeki durumlarını ve yeni teknik direktör Mustafa Denizli'yle ilgili düşüncelerini açıkladı.

Trabzon maçında güzel bir gol attın ancak mağlubiyete engel olamadın. O maç hakkındaki düşüncelerin neler?

- Şanssız bir günümüzdeydik. 2 gol atıp ardından 4 gol yiyerek maçı kaybetmemiz oldukça üzücü… Ancak futbolda böyle şeyler olabiliyor. Önemli olan bunlardan ders çıkararak aynı hataları tekrar etmemek.

 Bu maçın ardından Kemal Özdeş’le yollar ayrıldı. Onun hakkında neler söylemek istersin?

- Söyleyecek pek fazla bir şey yok… Şüphesiz ki Kemal hoca oldukça iyi bir teknik direktör. Ancak futbolda böyle değişimler yaşanabiliyor. Bu sistemin bir parçası… Teknik direktörler gelebiliyor, gidebiliyor. Aynı şey futbolcular için de geçerli. İsimler değişebiliyor.

Mustafa Denizli çok kariyerli bir teknik direktör… Onun hakkındaki düşüncelerin neler?

- Hocamızla yeni tanıştık ve sadece birkaç antrenman yapabildik. Bunlar da oldukça tempoluydu. İyi bir hoca olduğunu biliyorum. Umarım onunla birlikte önemli işlere imza atarız.

Kasımpaşa hala üst sıralardaki yerini koruyor. Hedeften sapma var mı?

- Hedefimiz tabii ki hala devam ediyor. Sezon başında Avrupa kupalarına katılma mücadelemiz devam edecek. Sezona iyi bir giriş yapmıştık ama ardından mağlubiyetler geldi. Yaşadığımız mağlubiyetlerin ardından hatalarımızı görüyoruz ve bunları tekrarlamamak için çalışıyoruz. Şimdi önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyetler almak için uğraşacağız.

Yeni hocanızla bu hafta ilk maçınıza çıkacaksınız. Göztepe karşılaşması için neler söylemek istersin?

- Oldukça güzel bir maç olacak. Göztepe iyi bir takım ve son 3 maçını da kazandı. Ancak biz de ilk 4 maçımızı kazanarak seri yapmıştık ve yeniden bir galibiyet serisi yakalama peşindeyiz… Onlar da biz de şu an 12 puana sahibiz. Dolayısıyla çekişmeli bir mücadele olacak. Mustafa hocayla yeni bir başlangıç yapmak için elimizden geleni yapacağız.

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