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        Haberler Gündem İstanbul Sancaktepe'de bir binaya silahla ateş açıldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sancaktepe'de bir binaya silahla ateş açıldı

        Sancaktepe'deki bir binaya silahla ateş açıldı, polis saldırıyla ilgili çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 00:29 Güncelleme: 13.07.2024 - 00:30
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        Sancaktepe'de bir binaya silahla ateş açıldı
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        İnönü Mahallesi Akbudak Sokak'taki binaya kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

        Saldırıda yaralanan olmazken, ihbar üzerine söz konusu adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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