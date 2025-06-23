ABD'li Senatör Bernie Sanders, İran'daki nükleer tesislere saldırılarla ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali arasındaki benzerlikler olduğunu belirterek "Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz." dedi.

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Sanders, Texas eyaletinde katıldığı etkinlikteki konuşmasında ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırısını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırılarda kullandığı dilin, Netanyahu ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un Irak'ın işgali öncesi kullandığı ifadeler arasındaki benzerliğe dikkati çeken Sanders, "George Bush, 'Saddam (Hüseyin) rejimi nükleer bomba istiyor' dedi ve bir saldırıyı savundu." diye konuştu.

Sanders, "(O dönem) Hiç kitle imha silahı bulunamadı. O savaş, yalan üzerine kurulmuştu ve 4 bin 500 genç Amerikalının yaşamına, 32 bin yaralıya ve trilyonlarca dolara mal oldu." ifadelerini kullandı.

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"Amerikan halkına bugün yine yalan söyleniyor. Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz." diyen Sanders, ABD'nin iç sorunlarına odaklanması ve İran'a karşı savaşa girmemesi gerektiğini vurguladı.

Bir paylaşımda da bulunan Sanders, şunları söyledi:

"ABD hükümeti 1960'larda ABD'lilere yalan söyledi, 58 bin ABD'li genç asker öldü. 2002'de Bush bir yalan üzerine savaş kurdu, kitle imha silahları asla bulunamadı, 4 bin 492 ABD askeri öldü. Netanyahu o gün de İsrail başbakanı olarak Saddam'ın elinde kitle imha silahları olduğunu iddia ediyordu.