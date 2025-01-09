'Sandık Kokusu' 41'inci bölümüyle ekranlara geldi

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 41'inci bölümüyle yine izleyenlerin beğenisini kazandı. #SandıkKokusu etiketiyle TT listesinde yer alan dizinin bölümü izleyicilerden ilgi gördü.

'SANDIK KOKUSU’NUN 41'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Filiz, Feryal’in röportajını izledikten sonra soluğu Feryal’in evinde aldı. Eve girmesiyle Feryal’in cesedini buldu. Başında şoke olmuş bir şekilde ne yapacağını bilemezken, Feryal’in asistanı Gül geldi. Gül’ün gelmesiyle Filiz, baş şüpheli olarak tutuklandı. Karsu ve Irmak üzüntüden perişan olurken Hasan, Filiz’in özgürlüğüne kavuşması için bir ipucu bulmaya koyuldu.

Karakolda Gül’ün abartılı hareketleri, Dilaver’in dikkatini çekti ve Hasan’ın izniyle olayı araştırmaya başladı. Dilaver’in araştırmaları sonucu, bir önceki gece Feryal’in Gül’ü işten kovduğu ortaya çıktı. Filiz, masum olduğunu kanıtlamak için aklına evdeki kamera kayıtları geldi ve gerçekler ortaya çıktı. Filiz’den hemen önce evden Gül’ün çıkması, çapraz sorguda her şeyi itiraf etmesine yol açtı ve bu da Filiz’in kurtuluşu oldu.

Filiz’in kurtuluş yolu; REKLAM Kıvanç, Irmak’ı merak ettiği için onu görmeye geldi ve aralarındaki mevzu tekrar su yüzüne çıktı. Irmak, pişmanlığını söylese de Kıvanç ikna olmadı. Kıvanç, ne kadar Irmak’ı kaybetmek istemediğini dile getirse de tamamen yanında olduğunu söyleyemedi. Irmak, Kıvanç’ın tavrı karşısında, eğer bu durumu kaldıramayacaksa ayrılmak istediğini ve işten ayrılmanın da iyi olacağını söyledi. İkili arasında sular durulmazken, aralarındaki bu sorunu çözüp çözemeyecekleri merak konusu oldu.

Irmak ve Kıvanç arasındaki soğuk savaş; Gülnaz, araba pratiğine hız kesmeden devam etmek istediği için Hakan’dan yardım istedi. Hakan’ın işi olması sebebiyle tek başına trafiğe çıktı. Her şey doğal akışında devam ederken, arabayı park etmek istedi ve duran bir arabaya çarptı. Olayın şokunu atlatamadan arabadan Hakan’ın babası İhsan indi. Gülnaz, panikle ne yapacağını bilemedi ve ikili arasında eğlenceli dakikalar yaşandı. Gülnaz, İhsan’ın kibarlığı ve anlayışı sebebiyle bir şeyler içmek için sözleşti. Birbirlerinden etkilenen ikili arasında neler yaşanacağı ise şimdiden merak uyandırdı.

Gülnaz emanet arabayla kaza yaptı; REKLAM Hakan’ın babası İhsan ile yüzleştiği bölümde Filiz, Hasan’ın arkadaşının oğlu Sinan ile Karsu’nun görüşmesi için emrivaki bir şekilde akşam yemeği planladı. Her ne kadar Karsu istemediğini söylese de, Filiz zorladığı için yemeğe gitmek zorunda kaldı. İkili yemekte oldukları sırada Bora, yan masaya oturdu. Bora’nın sürprizi karşısında Karsu, durumu Sinan’a açıkladı. Irmak’ın rutin kontrol sonrası hamile olduğunu öğrenmesi akılları karıştırırken Bora’nın Karsu’ya "Benimle evleneceksin ya" sözleri bölüme damgasını vurdu.

İşte geceye damgasını vuran evlilik meselesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Irmak, Karsu’ya bir mucize olduğunu ve hamile olduğunu söylerken, Hakan ve Ayça’nın yakınlaşması dikkat çekiyor. İhsan’ın, Gülnaz’ı yemeğe davet etmesi ikilinin arasında yaşanacak romantik anların habercisi olurken, Bora’nın Karsu’ya evlilik teklifi şeklindeki küpe hediyesi yüzleri güldürüyor.

'Sandık Kokusu’nun 42'nci Bölüm Tanıtımı; 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.