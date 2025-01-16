'Sandık Kokusu' 42'nci bölümüyle ekranlara damgasını vurdu

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu' dün akşam yayınlanan heyecan dolu 42. bölümüyle yine izleyenlerin beğenisini kazandı.

#SandıkKokusu etiketiyle TT listesinde yer alan dizinin bölümü izleyicilerden ilgi gördü.

'SANDIK KOKUSU’NUN 42'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümü, Irmak’ın hamile olduğunu öğrenmesiyle başladı. Karsu, daha Bora’nın "Benimle evleneceksin ya" sözlerini sindirememişken, Irmak’ın hamilelik haberiyle şoke oldu. Irmak, hamile olmasının bir mucize olduğunu ve gerekirse tek başına büyüteceğini, doğurmak istediğini dile getirdi. Bu sırada Karsu'yu eve bırakan Bora, kapıda Hakan’la karşılaştı. İkilinin tanışıyor olması şaşkınlığa uğratırken Hakan, geçmişte savaş muhabirliği yaptığı sırada vurulduğu için mesleğe ara vermek zorunda kaldığını anlattı. Mesleğine tekrar dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

‘Karsu, ben hamileyim!’;

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Ayça, Hakan’ı rüyasında görmesiyle ona karşı olan hislerini açığa çıkardı. Hakan’dan uzaklaşmaya ve saklanmaya çalışsa da ikili arasındaki uyum, izleyenleri güldürürken dikkatleri de üzerine çekti. Gülnaz, İhsan’ın akşam yemeği davetine çok heyecanlandı ve soluğu Türkanlar’ın evinde aldı. İlk buluşması için onu hazırlayacağını söyleyen Ayça, Gülnaz’la alışverişe çıktı. Alışveriş sırasında Ayça, Hakan’a aşık olduğunu itiraf etti.

Ayça, rüyasında Hakan’ı gördü;

Bu sırada Karsu, Bora’dan evlenme teklifi beklerken Bora’nın her hareketini yanlış anlayıp, evlenme teklifi aldığını düşündü. Her şeyin farkında olan Bora, bu anlarla güldüren yanlış anlamalar yaşattı. Filiz, Hasan’ın düşünceli ve romantik hediyelerine karşılık olarak beğendiği bir ressamın tablosunu almaya karar verdi. Türkan ile gittikleri sergide, Ressam Edip’i de akşam yemeğine davet etti. Hasan, hediyesini görünce ne olduğunu anlamazken, bir de akşam yemeği için kaygılandı. Filiz’e mahcup olmamak için birkaç cümle ezberledi. Ama Edip’in uzun uzun cümleleri ve tüm gece sadece kendisinin konuşmasından dolayı sıkılan Hasan, kendisini daha fazla tutamadı ve çıldırdı. Hasan’la aynı fikirde olan Filiz, apar topar Edip’i gönderdi.

Sanat kokan akşam yemeği; REKLAM İlk buluşmada kibar olmaya özen gösteren Gülnaz, İhsan ile gittikleri restoranda Nazlı ve Ömer’in el ele geldiğini görünce kibarlığı bir kenara bırakıp özüne döndü. Restoranda kavga çıkartan Gülnaz, Ömer ve Nazlı’nın bir daha görüşmesi halinde Urfa’ya döneceklerini söyledi. Ayça koşu yaparken ufak bir kaza geçirdi ve o esnada Hakan yardımına koştu. Ayça’nın ondan uzak durduğunu anlayan Hakan, Ayça’yı hiç beklemediği bir anda öptü. İhsan ve Gülnaz’ın olaylı yemeği; Irmak’ın hamileliği hakkında konuştuğu sırada onları duyan Deniz, minik sırrından Bora’ya bahsetti. Bora, Kıvanç’ın durumu bilmesi gerektiğini düşünerek Kıvanç’a durumu anlattı. Kıvanç soluğu Irmak’ın yanında aldı ve açık bir şekilde hamile olup olmadığını sordu. Irmak, hiç beklemediği bu soruyla karşılaşınca ne diyeceğini bilemedi. Bora, akşam bir davet olduğunu söyleyerek Karsu'ya hazırlanması için bir elbise verdi. Beyazlar içinde Bora’nın evine giden Karsu, Bora’nın ona hazırladığı sürpriz ile şoke oldu. Geceye damgasını vuran evlilik teklifi sonrası, nikah masasına oturan ikili evlendi. İşte geceye damgasını vuran evlilik teklifi; REKLAM YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Yayınlanan bölümün ardından 43'üncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Karsu, sevdiği adamla evlenmenin mutluluğunu yaşarken, çocuklara hemen söyleyemeyeceği kaygısına düşüyor. Filiz ve Gülnaz yemek yerken, lokanta sahibinin Filiz’e övgüleri Hasan’ı deliye döndürüyor. Ayça’nın Hakan’a olan aşkı ise dolu dizgin devam ediyor. Karşısında oldukça otoriter bir kadını gören Karsu, kadının "Ama oğlumla evlendiğinizden çocukların da haberi yokmuş" sözleriyle dumura uğruyor. Yeni bölümde Bora’nın annesiyle yaşanacaklar şimdiden merakı arttırıyor. 'Sandık Kokusu’nun 43'üncü Bölüm Tanıtımı; 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.