'Sandık Kokusu' 43'üncü bölümüyle ekranlara geldi

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 43'üncü bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazandı. #SandıkKokusu etiketiyle TT listesinde yer alan dizinin bölümü izleyicilerden ilgi görürken Bora’nın annesi Nazan Bozbeyli’nin Karsu’yla tanışması bölüme damgasını vurdu.

'SANDIK KOKUSU'NUN 43'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin 43'üncü bölümü Bora’nın Karsu’ya sürpriz evlilik teklifiyle başladı. Karsu, sevinçle kabul etti ve sevdiği adamla evlenmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı. Henüz ilişkilerini bile duyurmayan Karsu, evlilik meselesini çocuklara en olur yerden açıklamak için Bora’dan zaman istedi. Bora anlayışlı bir şekilde Karsu’ya destek verdi.

Bora ve Karsu evlendi;

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Bu sırada aralarında soğuk rüzgarlar esen Kıvanç ve Irmak’ın ne yapacağı merak konusu olurken Kıvanç, gerçekleri Irmak’tan duymak istedi ve hamile olup olmadığını sordu. Hamile olduğunu itiraf eden Irmak, bu bebeği istediğini, yalnız başına sorumluluğu alabileceğini söyledi. Kıvanç, hamilelik haberini sonradan öğrenmenin öfkesini yaşarken evlenmek istediğini söyledi. Irmak, Kıvanç’ın onu geçmişiyle yargılamasından ve evlenmeyi bebek için istemesinden dolayı öfkelendi ve teklifi kabul etmedi.

Irmak ve Kıvanç arasında soğuk rüzgarlar esti;

Gülnaz, Filiz’i evine davet etti ve Filiz gönülsüz de olsa gitti. İkili sohbet ettiği sırada Hasan’ın keyifsizliğinden laf açıldı ve Gülnaz yeni açılan kebapçıdan bahsetti. Filiz’in de merakı sonucu ikili kebapçıya tadıma gitti. Kebapçının sahibinin Filiz’e asılması Gülnaz’ı bir hayli sinirlendirdi. Gülnaz’ın durumu Hasan’a anlatmasıyla Hasan’ın kebapçıyı basması bir oldu. Adamı tartaklayarak tehdit eden Hasan, karısından uzak durmasını söyledi. Rakibinin bu harekete karşılık olarak Hasan’ın kebapçısını şikayet edip zabıta göndermesi Hasan’ı daha da çok sinirlendirdi. Rakibi, Hasan’dan son ihtarını alınca kime bulaştığını anladı ve ortadan yok oldu.

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Hasan, Filiz için kebapçıyı bastı;

Çocuklarla vakit geçirmek isteyen Bora, bowling planı yaptı ancak işler düşündüğü gibi yolunda gitmedi. Tılsım ve Selin çok eğlenirken Deniz, annesini Bora’dan kıskandı. Bora ve annesinin uzak durması için elinden geleni yapan Deniz, Karsu’nun evlilik gerçeği hakkında endişelenmesine yol açtı. Ayça, Hakan’dan kaçmaya çalışırken yemek davetine karşı koyamadı ve Hakan ile yemeğe gitmeyi kabul etti. Kendisini daha önce gittiği lüks mekanlardan çok daha salaş bir yerde bulan Ayça, şaşırtıcı şekilde çok eğlendi. Çok güzel zaman geçiren çift romantik anlar yaşadı. Ayça ve Hakan’ın eğlence dolu gecesi; Kıvanç, işin içinden çıkamayınca Filiz ile konuşmaya gitti. Bu durumun Kıvanç dahil kimseyi ilgilendirmeyeceğini söyleyen Filiz, bunu kabullenemiyorsa ayrılmaları gerektiğini söyledi. Filiz’in bebek mevzusundan habersiz olduğunu bilmeyen Kıvanç ağzından kaçırınca Filiz soluğu Irmak’ın yanında aldı. Kızının yanında olan Filiz, Irmak’ı sakinleştirdi ve hep arkasında olduğunu söyledi. Anne kızın duygu dolu anları ekranlara geldi. REKLAM Kıvanç, Filiz’den ağzının payını aldı; Bora’nın annesi Nazan, Karsu’nun evine gelip çocukların ve Irmak’ın yanında Bora ve Karsu’nun evlilik sırrını açığa çıkarttı. Çocuklarının karşısında ne yapacağını bilemeyen Karsu’nun yeni bölümde neler yaşayacağı şimdiden merak uyandırdı. İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Yayınlanan bölümün ardından 44'üncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Bora, annesinin Karsu’dan özür dilemesi için ısrarcı olurken Nazan, Karsu’ya evlilik sözleşmesi imzalatmak istiyor. Ayça, Hakan’dan özür dilerken Hakan’ın “Bitti Ayça!” sözleri ikili arasında yaşanacaklara dair merak uyandırıyor. Filiz ve Nazan’ın tanışması yayınlanacak bölümde yaşanacakların habercisi olurken Karsu’nun “Benim kimsenin parasına ihtiyacım yok!” sözleri tanıtıma damgasını vuruyor. 'Sandık Kokusu'nun 44'üncü Bölüm Tanıtımı;