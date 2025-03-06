'Sandık Kokusu' 48'inci bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 48'inci bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazandı. #SandıkKokusu etiketiyle 1 saat 50 dakika TT listesinde yer alan dizinin bölümü izleyicilerden ilgi görürken Irmak ve Kıvanç’ın vedası duygu dolu anlar yaşattı.

'SANDIK KOKUSU'NUN 48'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çağla, yalıya gelip pozitif olan test sonucunu Bora ve Karsu’ya gösterdi. Bora ve Karsu şok içinde ne yapacaklarını bilemediler. Nazan, Çağla’yı Filiz ve Gülnaz’ın tuttuğunu iddia edip kanıt olarak da onların laboratuvara girmeye çalışırkenki görüntülerini gösterdi.

Karsu, inanmayıp inkar etti ve durumun açıklığa kavuşması için Filiz ve Gülnaz’ı yalıya çağırdı. Filiz, tüm olayları başından itibaren anlattı. Nazan, ikinci bir test yapıldığını duyunca daha fazla üsteleyemedi ve Çağla, Nazan’ın uyarısından dolayı bütün suçu üstlenerek para için ortaya böyle bir şey attığını söyledi. Karsu ve Bora rahat bir nefes alırken, konu kapanmış oldu.

Gerçekler ortaya çıktı;

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Bu esnada Ayça ile barışan Hakan Suriye’ye gitmekten vazgeçti. Şirketin başına geçen Hakan değişiklikler yapacağını söylediğinde İhsan, Ayça’yı işe aldı. İş için İzmir’e gitmesi ve bir süre orda yaşaması gereken Kıvanç, kariyeri için önemli olan bu durumu Irmak’a anlattı. Kıvanç’a destek olmak isteyen Irmak, İzmir’e taşınmalarına karar verdi.

"Gitmemesi için elimden geleni yaptım";

İhsan, hayatını Gülnaz ile paylaşmak istediğini söyleyerek evlenme teklifi etti. Gülnaz, büyük bir mutlulukla kabul etti. Evleneceğini Nazlı’ya söylerken dokunaklı bir konuşma yapan Gülnaz, izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı. Vakit kaybetmeden Gülnaz’ı istemeye gelen İhsan için Hasan’ın sürpriz soruları vardı. Gülnaz’ın kalbi ağzında atarken İhsan’ın zor soruları cevaplandırması ise izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. İstemenin ardından sözlenen Gülnaz ve İhsan çifti evlilik için ilk adımlarını attılar.