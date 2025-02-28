'Sandık Kokusu'nda, Sumru'nun başı belada

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 22'nci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketiyle 1 saat 10 dakika TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı.

'SİYAH KALP’İN 22'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tahsin’in arabasının kurşunlandığı ve kendisinden haber alınmadığının bilgisiyle Nuh, büyük bir şok yaşadı. Sumru ile Nuh, olanların sorumlusunu Samet olarak görünce ortamda bir anda tansiyon yükseldi. Bütün suçun Şansalanlarda olduğunu söyleyen Nuh, bu süreçte de bir türlü kabullenemediği barışı yine reddetti. Cihan, orta yol bulmaya çalışsa da Nuh’un öfkesi gittikçe arttı. Yaralı bir halde bulunan Tahsin, hemen hastanede tedavi altına alındı. Herkes hastaneye koştu. Tahsin’i kaybetme korkusuyla yüzleşen Nuh, Şansalan konağına silahıyla saldırdı. Cihan, Nuh’u sakinleştirmek istese de başarılı olamadı.

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Nuh, Cihan’a savaş ilan etti;

Nuh’un öfkesinden Sevilay ve avukat Nazım da nasibini aldı. Nazım ve Sevilay hastanede karşılaşınca konuşmaya başladı. İkisinin konuştuğunu gören Nuh, Nazım’a karşı sert bir şekilde tepki gösterdi. Polisler Nuh’u sakinleştirdi. Sevilay ise Nuh’u son kez uyararak bir daha böyle davranırsa onu terk edeceğini söyledi.

Nuh, Nazım ile kavga etti;

Cihan ve Melek ise bir yanda aileleri diğer yanda da aşkları için büyük bir kaosun ortasında kaldı. Nuh’un yaptıklarına daha fazla göz yummak istemeyen Cihan, Melek’e evlilik konusunu açtı. Önlerinde büyük engellerin olacağını bilen Melek zor bir seçim yapmak zorunda kaldı.

Nuh ile Cihan hesaplaşması;

Tahsin ve Sumru’nun peşini bırakmayan Hikmet, halıcı Gürcan’ın karısıyla buluştu. Onunla kocasının bir anda ortadan kaybolmasıyla ilgili konuşarak kafasını karıştırdı. Hikmet’in söylediklerinden sonra Gürcan’ın karısı Nihal, önce kameralarla dükkanın kapısına dayanıp Gürcan’a Sumru’nun bir şeyler yaptığını iddia etti. Ardından da polise yapılan ihbarla Tahsin’in konağında arama yapılmaya başlandı. Sumru ve Tahsin, Gürcan’ın cesedinin bulunması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.