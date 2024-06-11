Sandık Kokusu’nun sezon finalinden merak uyandıran tanıtım

Hasan’ın Karsu’ya yeni bir iş bulduğu tanıtımda, Kıvanç’ın Karsu’yu ‘’Müstakbel karın’’ diyerek arkadaşı Can’la tanıştırması heyecanı artırıyor. Filiz ve Hasan’ın boğazdaki romantik turunun ardından Hasan’ın Filiz’e evlenme teklifi etmesi tanıtıma damgasını vuruyor. İş görüşmesine giden Karsu, tam asansöre binecekken omzuna dokunan kişiyi görünce şoke oluyor. Karsu’yu yolundan döndürecek kişinin kim olduğu ve Filiz’in Hasan’ın teklifine nasıl karşılık vereceği izleyicide büyük merak uyandırıyor.

SANDIK KOKUSU’NUN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha’nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha’nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu’ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu’nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu’nun evlilik meselesini duyan Kıvanç’ın aklına bir fikir gelir. Filiz, Karsu’nun başına gelenleri Hasan’a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu’ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan’ın ayarladığı iş görüşmesine gider. Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu’yu yolundan döndüren kim olacaktır?