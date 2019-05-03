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Şanlıurfaspor’a haciz şoku

Şanlıurfaspor sezon başında girdiği kapta borcunu ödemediği gerekçesiyle tesisleri icra memurları bastı. Tesiste demirbaşlar icra memurlarınca haczedildi

Şanlıurfaspor

Şanlıurfaspor yönetimi, sezon başında Bolu kampında konaklama yaptıkları otele 300 bin lira ödeme yapmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz ay icra memurları tarafından tesislere haciz işlemi başlatılmıştı. Haciz sonrası yetkili kişilerin araya girmesi ile ödeme için ek süre alan Şanlıurfaspor Kulübü bu süre içerisinde ödeme yapmayınca gün içerisinde icra memurları yine kapıya dayandı. İcra memurları tespit ettikleri demirbaş malzemeleri beraberinde getirdikleri işçilerle kamyonetlere yükleyerek götürdü.

Kulüp yöneticilerinin görülmediği tesiste haciz işlemi herhangi bir sorun yaşanmadan bitirildi.

2 gün sonra lig maçına çıkacak olan Şanlıurfaspor’da geçtiğimiz gün de oyuncuların şehri terk ettiği iddia edildi. Şanlıurfaspor Play-Off’u garantilemişti.

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