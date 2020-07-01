Şans Topu çekilişinde heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu Şans Topu'nda 1'den 34'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 5 rakam ve 1'den 14'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 1 şanslı rakam belirleniyor. Kuponundaki aynı kolonda 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 1 TEMMUZ: 9 - 12 - 14 - 23 - 30 + 4

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Bu haftaki Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

5+1 bilen kişi sayısı : ***

5 bilen kişi sayısı : ***

4+1 bilen kişi sayısı : ***

4 bilen kişi sayısı : ***

3+1 bilen kişi sayısı : ***

3 bilen kişi sayısı : ***

2+1 bilen kişi sayısı : ***

1+1 bilen kişi sayısı : ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.