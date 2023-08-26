Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit edildi

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"RESTORASYONLARIMIZI ONA GÖRE YAPIYORUZ" Antik kentte deprem üzerine çeşitli araştırma ve inceleme çalışmaları sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Nicholas Cahill, "M.S. 7'nci yüzyılda meydana gelen depreme ilişkin kesin kanıt bulduk. Yerde çatlak var ve kentteki sütunlar yere düşmüş, hatta şehri restore etmekten vazgeçmişler. Antik kentte bir yandan kazı yaparken bir yandan da depremin izlerini sürüyoruz. Her zaman olası bir depremde antik kentte ne olacağını düşünüyor ve restorasyonlarımızı ona göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"FAY HATTI ANTİK KENTİN MERKEZİNDEN GEÇİYOR" M.S. 17 yılında gerçekleşen depremin ardından Roma İmparatorluğu'nun desteğiyle şehri tekrar inşa ettiklerini, M.S. 7'nci yüzyılda gerçekleşen depremde ise şehrin terk edildiğini belirten Prof. Dr. Cahill, ana fay hattının Sardes kentinin tam merkezinden geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Cahill, "Kazılarda deprem kalıntıları ortaya çıktı. Yerde ve duvarlarda büyük bir çatlak var. Yarıklar 20 santim.