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Turizmci Halit Taş ise sarıçam ormanlarının kristal kar ile buluşmasının ayrı bir görsel sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sarıkamış bu sene turizmden çok şey bekliyor, doğal güzelliklerimiz zaten Türkiye'deki ender yerlerdendir. Sarıçam ormanları kristal karla buluştuğunda daha çok güzellik sunmaktadır. Misafirlerimiz bir defa Sarıkamış'ı tercih edince bir daha kolay kolay vazgeçmemektedirler. Sebebi de kristal kar ve doğal güzelliklerdir. Herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz."