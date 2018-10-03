Kendi: Ayaklarım resmen yerden kesildi

Şarkıcı Kendi, Bebek'te karşılaştığı gazetecilere ölümden döndüğünü şu sözlerle açıkladı. Kendi, “Artık çok nazara geldiğimi düşünüyorum, geçen gün banyoda çok fena düştüm. Ayaklarım resmen yerden kesildi. İnanın ölümden döndüm diyebilirim. Şükürler olsun ki bir şey olmadan atlattım” dedi