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Spor yapmak, bir süre sonra hayat tarzım haline geldi ve olduğum kişiden, hissettiğim şeyden çok mutlu olduğumu fark ettim. Sıkı çalışmanın ve inanmanın istediğimiz her şeyi yapabilmek için ilk adım olduğunu artık biliyorum. Müzik, spor ve ailem hayatımın vazgeçilmezleri..."