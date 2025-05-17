Saros'a tank batırılacak

Saros Körfezi’nde deniz ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) iş birliğinde yürütülen "Yapay Resif Projesi" kapsamında batırılacak M62 T model tank, İbrice Limanı'na getirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden getirilen tank, prosedürlerin tamamlanması ve resmi izinlerin alınmasının ardından teslim alındı. Bu ay içinde yaklaşık 13 metre derinliğe batırılması planlanan tank, Türkiye'de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık ünvanına sahip olacak.

Bu sayede yalnızca profesyonel dalgıçlar değil, yüzeyde yüzenler de batık tankı gözlemleyebilecek. Tankın bu ay içerisinde denize indirilmesi planlanıyor. Proje, bölge turizmine yeni bir ivme kazandırırken, yerel ekonomiye de doğrudan katkı sunacak.

ESTAB Başkanı ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, projenin sadece dalış tutkunları için değil, Saros Körfezi'ne gelen her ziyaretçi için eşsiz bir deneyim sunacağını söyledi.

Özcan, "Aynı zamanda deniz yaşamı için yeni bir yuva oluşturacak. Tank batığı, bölgemizde hem turizmi güçlendirecek hem de deniz ekosistemine katkı sağlayacak. Doğayla uyumlu turizm anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu proje sadece dalış tutkunları için değil, Saros Körfezi’ni ziyaret eden her misafirimiz için eşsiz bir deneyim sunacak. Batırılacak tank, hem görsel bir cazibe merkezi olacak hem de deniz yaşamı için yeni bir yuva oluşturacak. Daha önce bölgemizde batırılan gemi, uçak ve su altı tarih müzesi gibi projelere şimdi bir de tank batığı eklenmiş oluyor. Böylece Saros’un su altı kültürel mirası her geçen gün daha da zenginleşiyor. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Edirne Valiliğimize ve tüm kurumlara, teşekkür ediyorum" dedi.