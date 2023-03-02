Sarp Apak: Çok üzgünüz

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"



Sarp Apak, "Benim ailem de Hatay'lı ve Adana'lı. Birinci çemberden bizde kayıp yok ama tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Çok kötü bir tablo olduğunu hepimiz biliyoruz. Git gide hayatımız normalleşecek ama oralar yalnızlaştığı anda tekrar bütün millet olarak devreye girmemiz gerekecektir" ifadelerini kulllandı.



Ünlü oyuncu, daha sonra ailesiyle birlikte otomobiline binerek evinin yolunu tuttu.