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Sarp Apak: Çok üzgünüz

Sarp Apak, 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Çok kötü bir tablo olduğunu hepimiz biliyoruz. Git gide hayatımız normalleşecek ama oralar yalnızlaştığı anda tekrar bütün millet olarak devreye girmemiz gerekecektir" dedi

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  • Sarp Apak: Çok üzgünüz - Deprem haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Sarp Apak, eşi Bengisu Apak ve oğlu Güney'le birlikte Sarıyer Küçük Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
  • Sarp Apak: Çok üzgünüz - Deprem haberleri

    "BİR ŞEKİLDE HAYATA DEVAM EDİYORUZ"

    Gazetecilerle sohbet eden Apak, "Şu an hepimiz gibi değişik bir hayatımız var. Yemek yedik, evimize gidiyoruz şimdi. Bir şekilde hayata devam ediyoruz" dedi.
  • Sarp Apak: Çok üzgünüz - Deprem haberleri

    "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

    Sarp Apak, "Benim ailem de Hatay'lı ve Adana'lı. Birinci çemberden bizde kayıp yok ama tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Çok kötü bir tablo olduğunu hepimiz biliyoruz. Git gide hayatımız normalleşecek ama oralar yalnızlaştığı anda tekrar bütün millet olarak devreye girmemiz gerekecektir" ifadelerini kulllandı.

    Ünlü oyuncu, daha sonra ailesiyle birlikte otomobiline binerek evinin yolunu tuttu.

     

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