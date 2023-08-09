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        Haberler Enerji SASA'dan GES yatırımı kararı - Enerji Haberleri

        SASA'dan GES yatırımı kararı

        SASA, Gaziantep'te 25 milyon dolarlık Arazi GES yatırımı yapmaya karar verdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 11:47
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        SASA'dan GES yatırımı kararı
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        SASA Polyester; Gaziantep ili Şehitkâmil ilçesinde bulunan araziler üzerine toplam 40.000 kWp santral gücünde Arazi GES (güneş enerjisi santralı) kurulması için yaptığı başvurunun ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan komisyon tarafından uygun bulunduğunu ve şirkete 'Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu'nun iletildiğini bildirdi.

        ENERJİ TÜKETİMİNİN YÜZDE 10'UNA TEKABÜL EDECEK

        Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Söz konusu mektuba istinaden, gelecek kuşaklara yeşil ve temiz bir dünya bırakma sorumluluğumuz ve Şirketimizin sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında, ilgili araziler üzerinde yaklaşık 25.000.000 dolar değerinde Arazi GES yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. 10 ay sonra tamamlanması beklenen projeden sağlanacak enerji Şirketimizin mevcut yıllık elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una tekabül etmektedir."

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