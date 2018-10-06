Sayısal Loto sonuçları, her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü yapılan çekilişlerin ardından belli oluyor. Şans oyunu tutkunları ise çekiliş sonuçları her hafta Cumartesi olduğu gibi bu hafta da yakından takip ediyor. Sayısal Loto Cumartesi çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından planlandığı süreden daha geç başladı. İşte Sayısal Loto 6 Ekim Cumartesi çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 6 EKİM CUMARTESİ

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından 10 dakika gecikmeli olarak saat 21.25'te yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasının çekiliş salonunda gerçekleşti. Çekilişin hemen ardından Sayısal Loto 6 Ekim Cumartesi sonuçları belli oldu. 5.276.683,10 TL'lik büyük ikramiye Manisa'ya gitti.

İşte Sayısal Loto sonuçları - 6 Ekim Cumartesi: 1 - 5 - 25 - 35 - 47 - 48

ÇARŞAMBA GÜNÜ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 447 bin 810 lira 91 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 154'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 106 kişi 3 bin 925 lira 45'er kuruş, 4 bilen 5 bin 44 kişi 62 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 89 bin 845 kişi 9 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, toplam 1 milyon 611 bin 576 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 32 bin 867 lira 38 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 627 lira 76 kuruş kamuya aktarılacak.

İşte Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim: 2 - 5 - 12 - 14 - 22 - 38

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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