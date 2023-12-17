Sean Connery'nin hayatının son dönemlerini çok zor geçirdi: Bir cümle bile kuramayacak hale gelmişti

Sean Connery'i son günlerinde Bahamalar'daki evinde ziyaret ettiğini anlatan Brendan Lynch şunları söyledi: Sean iyi değildi. Bazen bu dağ gibi, anıt gibi adamın nasıl da kötü bir halde olduğunu gördüğümde ağlıyordum. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak. Bir konuyu tam anlamıyla konuşamıyorduk. Başından sonuna bir cümle bile kuramıyordu.

Sean Connery'nin fiziksel olarak da çok zayıf ve kırılgan göründüğünü anlatan Brendan Lynch, "Onu böyle görmek çok üzücüydü. Konuşmaya çalışıyordum. Ona spor dünyasında neler olup bittiğini anlatmaya çalışıyordum. Hem de onun benim ne hakkında konuştuğumu bilmemesine rağmen" diye sürdürdü sözlerini.

"ONU BÖYLE GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜYDÜ"

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BİR SÜRE KAMUOYUNDAN GİZLEMİŞLER

Kitaba göre Sean Connery'nin hastalığı bir süre kamuoyundan gizlendi. Oyuncu son günlerini de Bahamalar'daki evinde açık hava, ipek gibi kumlar ve masmavi denize yakın olarak geçirdi. Usta oyuncunun ölümünden sonra oğlu Jason, BBC'ye verdiği demeçte Sean Connery'nin sağlığının bir süredir iyi olmadığını anlattı. Eşi de Connery'nin demansla mücadele ettiğini o zaman açıklamıştı.

Eşi Micheline Roquebrune, Sean Connery'nin son döneminin çok zor olduğunu belirtip "Hastalık onu kötü etkiledi "Son zamanlarda kendini ifade edemiyordu" diye konuşmuştu.