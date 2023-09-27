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SEDA FETTAHOĞLU HAKKINDA



Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997'de bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Seda Fettahoğlu, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Sultan' karakteriyle de kamera karşısına geçmişti. Fettahoğlu, 'Haluk' ve 'Meltem'in dünürü, 'Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Oyuncu ayrıca, 'Çatı Katı', 'Sihirli Annem', 'Dolunay', 'Savcının Karısı' ve 'Koçum Benim' gibi dizilerde de rol almıştı.