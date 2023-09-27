Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu, Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü bulundu
İstanbul Beyoğlu’nda bu sabah 08.00 sıralarında bir parkta yürüyüşe çıkan üniversite öğrencisi bir genç önce silah sesi duyduğunu ardından da yerde yatan bir kadın gördüğünü söyleyip polise haber verdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri hemen adı verilen Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan 10 Aralık Şehitler Parkı'na geldi.
Bir kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu’na ait olduğu anlaşıldı. Fetathoğlu’nun yanı başında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı bir tabanca ve içerisinde şarjöre basılı yedi fişek ve kovan bulundu. Ayrıca ekipler yaptığı incelemede çantasında çok sayıda antidepresan ilaçlar buldu.
İNTİHAR ŞÜPHESİ
Olay yerini gören kamera görüntüleri olmadığı belirlenirken cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı. İntihar olduğu ihtimali üzerinde duran polis geniş çaplı araştırma başlattı.
"ACIMIZ BÜYÜK"
İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" denildi.
Oyuncular Sendikası da Seda Fettahoğlu'nun vefatını, "Değerli üyemiz, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" şeklinde duyurdu.
'YAŞAMI SEV BEDENİ KORU'
44 yaşındaki oyuncunun 24 Eylül pazar günü 'Yaşamı sev bedeni koru' notunu düştüğü bu fotoğrafını paylaşmıştı.
Acı haberin ardından Şahan Gökbakar üzüntüsünü dile getirdi. Fettahoğlu ile sınıf arkadaşı olduğunu belirten Gökbakar, "Ah be Sedacım... Canım sınıf arkadaşım... Ruhun şad olsun. Huzurla uyu... Seni seviyoruz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.
SEDA FETTAHOĞLU HAKKINDA
Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997'de bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.
Seda Fettahoğlu, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Sultan' karakteriyle de kamera karşısına geçmişti. Fettahoğlu, 'Haluk' ve 'Meltem'in dünürü, 'Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıkmıştı.
Oyuncu ayrıca, 'Çatı Katı', 'Sihirli Annem', 'Dolunay', 'Savcının Karısı' ve 'Koçum Benim' gibi dizilerde de rol almıştı.