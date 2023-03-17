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Seddülbahir Kalesi Açık Hava Müzesi 18 Mart’ta açılıyor

Çanakkale Savaşları’nın başladığı ilk bölge olan Seddülbahir Kalesi restore edilerek, Açık Hava Müzesi olarak, Türk müzeciliğinde önemli bir rol model olacak

Seddülbahir Kalesi Açık Hava Müzesi 18 Mart’ta açılıyor
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HABERTURK.COM

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Seddülbahir Kalesi’ni Açık Hava Müzesi olarak açmak üzere, 2 yıl önce restorasyon sürecini başlattı.

Kalenin giriş kapısı olan ve ilk bombardımanda yıkılan Bab-ı Kebir’i, yeniden canlandırmak için Koop Mimarlık tarafından, ahşap karkas strüktürden bir enstalasyon tasarlandı.

9 m. yüksekliğindeki 6 m. genişliğinde, 20 m. uzunluğundaki ahşap karkas Bab-ı Kebir yapısının imalatı ve montajı Asmaz Ahşap Karkas Yapılar tarafından gerçekleştirildi.

Asmaz Ahşap Karkas Yapılar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Asmaz, “Seddülbahir Açık Hava Müzesi Projesi, gerek konumu gerekse, Bab-ı Kebir yapısı tasarımı itibarı ile bizim için çok heyecan verici bir projeydi. Bu özel projenin tüm ahşap yapılarını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Açıkhava Müzesi kapsamında, bir diğer farklı mimarisi olan yapı, Sergi Salonu olarak kullanılacak Kubbeli Yapı’ydı. Yapının taşıyıcı panelleri, Yalova fabrikamızda 3 boyutlu kavisli kesimleri yapılarak bir araya getirildiğinde tam bir kubbe oluşturacak şekilde, imal edildi. Hazırlanan bu özel imalatların montajı sahada kısa sürede gerçekleştirildi. Açılışı Çanakkale Zaferimizin 108. Yıldönümü olan 18 Mart 2022’de gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

RESTORASYON BÖLGENİN İKLİM ŞARTLARINA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Projeyi günümüz müze anlayışı doğrultusunda yaptıklarına işaret eden Asmaz, “Bu tarz, tarihsel önemi büyük eserleri gelecek nesillere aktarmamız; değerlerimizin korunması açısından son derece kıymetli buluyorum” diye konuştu. Çanakkale Savaşları’nda deniz savaşlarının başladığı ve ilk şehitlerin verildiği noktanın Seddülbahir Kalesi olduğunun altını çizen Asmaz, “Bu projenin bizim için önemi büyük; projede mimarlar, mühendisler ve arkeologlardan oluşan bir bilim kuruluyla birlikte hareket ettik. 1,5 yıldır burada çalışıyoruz” dedi.

Mehmet Akif Asmaz, ilk olarak Seddülbahir Kalesi’nin kapısı Bab-ı Kebir’i yerel kaynaklardan faydalanarak ak meşe ağaçlarından yaptıklarını söyledi.

Kullandıkları malzemelerin yaşam döngüleri ve bakım süresinin uzun olduğunun altını çizen Asmaz, yapının bölgedeki iklim koşullarının özelliklerine göre tasarlandığını belirtti.

PROJENİN FARKLI ÇALIŞMALARA ROL MODEL OLMASI BEKLENİYOR

Seddülbahir Kalesi’nin dört kulesi olduğunu dile getiren Asmaz, “Bunların zemin döşemelerinden, kale kapıları başta olmak üzere bölgedeki oturma bankalarına kadar, birçok çalışmayı hayata geçirdik” dedi.

Mevcut çalışmanın diğer projelere de rol model olabileceğine vurgu yapan Asmaz, “Yapılan bu çalışma dünya açık hava müzeciliğinde önemli bir yerde konumlandırılacak” şeklinde konuştu.

Çanakkale’nin hem turistik, hem de tarihsel açıdan önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Asmaz, bu tarz projelerin yerel kalkınmaya da dolayı olarak etki ettiğini söyledi.

Bölgede uzun yıllar yaşayacak eserlerin yapılması gerektiğini dile getiren Asmaz, “Bölgede restore edilecek ve rekonstrüksiyon yapılacak projeler var. Bu kapsamda bu eserlerimizin ayağa kaldırılması bölgemizin zenginliğini de daha fazla ortaya koyacaktır. Bu durum dünya açık hava müzeciliğinde bölgenin öne çıkmasını sağlayacak” açıklamalarında bulundu.

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