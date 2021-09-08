"KÖY HAYATINA ALIŞTIK"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İstanbul'a adapte olmaya çalıştığını belirten Avcı, "Can'ın okulundan dolayı geldim. Bundan sonra sürekli Muğla'ya gidip geleceğim. Köy hayatına çok çabuk alıştık. Kendimize yetecek kadar ufak bir tarım da düşünüyoruz. İstanbul yaşantısı tam bir kaos içinde. Oradaki yaşam daha rahat ve sakin" diye konuştu.