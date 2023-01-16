Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Sefaköy'de metrobüsün altında kalan bir kişi öldü

İstanbul Küçükçekmece'deki Sefaköy metrobüs durağında yola düşen bir kişi, metrobüsün altında kaldı. Ekipler, kazada peron ile metrobüs arasında sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi

Sefaköy'de metrobüsün altında kalan bir kişi öldü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Küçükçekmece'de durakta beklerken yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

METROBÜS YOLUNA DÜŞTÜ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Alınan bilgiye göre, Sefaköy durağında beklerken henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs yoluna düşen kişi, bu sırada durağa yanaşan aracın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, peron ile metrobüs arasında sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kırıkkale'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
GÜNDEM Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü
Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
GÜNDEM Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023: ÖSYM Akademik Takvim 2023 ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, DGS, ALES ve MSÜ sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM 2023 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?
YKS 2023 ne zaman? 2023 YKS kaç gün kaldı? ÖSYM YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu? Üniversite sınavı 2023 YKS tarihleri!
GÜNDEM 2023 YKS sınav tarihleri!
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
GÜNDEM İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Trabzon'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı
GÜNDEM Trabzon'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Yarıyıl tatili ne zaman 2023? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? 2023 Sömestr 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak?
GÜNDEM Yarıyıl tatili için geri sayım başladı!
İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nihai isim listesi belli oldu mu?
GÜNDEM İstanbul TOKİ kura takvimi için geri sayım başladı!
300 bin geçici işçiye KADRO son dakika: 2023 Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsayacak, başvuru şartları neler? Geçici işçi düzenlemesi ne zaman çıkacak?
GÜNDEM 300 bin geçici işçiye kadro geliyor!
İstanbul'a kar ne zaman yağar? İstanbul'a kar yağacak mı, bekleniyor mu? Uzmanlar uyardı!
GÜNDEM Uzmanlar uyardı! İstanbul'a kar yağışı beklentisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.