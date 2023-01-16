METROBÜS YOLUNA DÜŞTÜ

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Alınan bilgiye göre, Sefaköy durağında beklerken henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs yoluna düşen kişi, bu sırada durağa yanaşan aracın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.