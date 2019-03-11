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Ankara oyun havaları söyleyen eğlenceli keyifli müzik yapan bir genç kızdan podyumda poposunu siyah bir şifonun içinden paparazzilere sunan bir kadına dönüşmek... Babası, geleneksel kasketli bildik bir Anadolu ailesinin kızı, Arif Sağ’ın öğrencisi.