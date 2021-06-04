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Son dakika haberi Zeytin Dalı bölgesinde 3 asker şehit!

Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 3 asker şehit oldu

ŞEHİT HABERİ! Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 3 asker şehit!
Zeytin Dalı bölgesinde 3 asker şehit!
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İHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşlarımız 3 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Bakan Akar'ın taziye mesajında, Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ve Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'un şehit olduğu bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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