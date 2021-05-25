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HaberlerParaBankacılıkŞekerbank'tan esnafa 3 ay ertelemeli kredi
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Şekerbank’tan Fongogo iş birliği ile esnaf ve girişimcilere 3 ay ertelemeli finansal destek

Şekerbank, kitlesel fonlama platformu Fongogo ile iş birliği yaparak, başlattığı “Hayat Bulsun” etkinliği ile tüm esnaf ve girişimcilere ürün ve hizmet satışı yapabilecekleri sanal bir pazar yeri sundu. Şekerbank, iş birliği kapsamında tüm esnaf ve girişimcilerin bir araya gelmesini sağlayarak, hem ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine yardımcı oluyor hem de 3 ay ertelemeli nakit desteği sağlıyor.

Şekerbank'tan esnafa 3 ay ertelemeli kredi
HABERTURK.COM

Şekerbank, ödül bazlı kitlesel fonlama platformu olan Fongogo ile iş birliği yaparak esnaf ve girişimcilere yönelik “Hayat Bulsun” etkinliğini başlattı. Şekerbank, iş birliği kapsamında Fongogo platformu üzerinden esnaf ve girişimcilerin satış yapmaları için sanal bir pazar yeri sunarak nakit ihtiyaçlarını karşılama fırsatı sağlıyor. Banka kullanıcıların toplayacağı fona ek olarak 3 ay ertelemeli finansman desteği de sunuyor.

İş birliği çerçevesinde esnaf ve girişimciler, Fongogo platformu üzerinden sanal pazar yerinde erişecekleri müşterilerine ‘ödül’ adı verilen ürün ve hizmetlerinin ön satışını yaparak ileri bir tarihte gerçekleştirme taahhüdü verecek ve böylelikle ihtiyaçları olan nakit desteğine ulaşma şansı yakalayacak. Hedeflenen fonun yüzde 50’sine Fongogo üzerinden ulaşan esnaf ve girişimciler Şekerbank’tan 50.000 TL’ye kadar 36 aya varan vadelerle, 3 ay ödemesiz dönemli nakit desteğinden faydalanabilecek.

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Fongogo iş birliği ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Koronavirüs salgını nedeniyle nakit akışlarında dalgalanma yaşayan müşterilerimizi desteklemek amacıyla sürekli yeni çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Kitlesel fonlama platformu olarak faaliyet gösteren Fongogo ile de bu kapsamda esnaf ve girişimciler için çok faydalı bir iş birliği yaparak ‘Hayat Bulsun’ etkinliğini başlattık. Fongogo, her türlü projenin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan sermayenin kitlelerin desteğiyle bir araya getirilmesine aracı olan sanal bir pazar yeri, kitlesel fonlama platformu. Esnaf ve girişimciler Fongogo platformu üzerinden kitle fonlaması ile nakit ihtiyaçlarını karşılarken hedeflenen nakit miktarına ulaşılamaması durumunda da Şekerbank olarak müşterilerimize kalan kısmını avantajlı koşullarda tamamlama imkânı sunacağız. Esnaf ve girişimcilerimizin yanında yer alarak işlerinin devamlılığını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Fongogo Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali Çebi ise iş birliği hakkında şunları söyledi: "Bugün tüm dünyada yeni nesil girişimciler tohum aşamasından büyüme aşamalarına kadar ihtiyaç duydukları kaynaklara kitle fonlaması kampanyaları ile ulaşıyor. Ülkemizin köklü bankalarından Şekerbank ile başlattığımız iş birliği sayesinde, girişim fikirlerini daha hızlı gerçekleştirerek geleceği yeniden yaratmanın peşinde olan tüm girişimcilerimizi ve esnafımızı platformlarımızda proje başlatmaya davet ediyoruz."

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