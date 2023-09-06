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Bu anlamda bu süreci de dinamik bir şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Meteorolojik verileri kendi web sitelerimizden ve diğer 85 milyona ulaşabileceğimiz platformlardan sürekli paylaşıyoruz.

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Nitekim Kırklareli ile ilgili olarak da bir gün öncesinden Meteoroloji Genel Müdürünün bize ulaştırmış olduğu turuncu kodu yöneticilerimizle paylaştık ve alınan tedbirler neticesinde aslında daha büyük afetlerin öne geçildiğini de söyleyebiliriz."