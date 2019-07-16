FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimine karşı gösterilen direniş sembollerinden biri olan sela sesleri, hain kalkışmanın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla yine minarelerden yükseldi.

Türkçede sela ya da sala olarak telaffuz edilen kavram, dinimiz İslam'da özel bir anlam taşıyor. Peki sela nedir? Sela hangi durumlarda okunur? İşte detaylar...

SELA NEDİR?

Sela, bazı özel günlerde ezandan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde okunur. Selanın amacı duyurmak, haberdar etmekdir.

SELA OKUNUŞU VE ANLAMI

"Es-salatu ve’s-selamu aleyke ya resulallah, es-salatu ve’s-selamu aleyke ya habiballah, es-salatu vesselamu aleyke ya seyyide’l-evveline ve’l-ahirin, ve selamun ale’l-murselin, ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemin" şeklinde okunan sela (salavat) şu anlama gelmektedir:

"Salat ve selam (Allah’ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah’ın elçisi, sevgili kulu, geçmiş gelecek bütün insanların hayırlısı! Salat ve selam bütün peygamberlere olsun. Hamd (övgü ve şükür) de alemlerin rabbi Allah’adır."

İSLAMİYET'TE SELA'NIN ÖNEMİ

Sala, Hz. Peygamber'e (s.a.s.) selam ve övgüdür. Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde Hz. Peygamber'e (s.a.s.) çeşitli durumlarda salat-ü selam getirilmesi tavsiye edilmiş (Ahzab, 33/56; Tirmizi, Deavat, 66; Ebu Davud, Vitr, 23) ise de ne asr-ı saadette ne de ilk dönemlerde camilerde sala okunmuştur.

Bununla birlikte Kitap ve Sünnet’te Hz. Peygamber ve diğer peygamberlere salat getirilmesi örneklerine binaen örfümüzde değişik kalıplarda pek çok sala metni var olagelmiştir.

Sonuç itibarıyla dini açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, meydana gelen bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla sala okunması, kültürel bir değer olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle de dini açıdan herhangi bir sakınca taşımadığı söylenebilir.