Selçuk Özer: Oyunculuk çok sıkıntılı bir iş

"Oyunculuk çok sıkıntılı bir iş" 0:00 / 0:00

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Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında bu hafta Selçuk Özer'i ağırladı. Hakkında bilinmeyenleri anlatan oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

"KARAKTER ANALİZİNİ ÇOK İYİ YAPARIM"

Karakter analizini çok iyi yaptığını ve gözlemlemeye önem verdiğini belirten Özer, "Karakter anahtarı diye bir şey var. Fiziki, ekonomik, sosyal, psikolojik bütün özellikleri bir karakter için hazırlanırken isterseniz yüz sayfa yazabilirim. Karakter ne yer, ne içer, nasıl, hangi durumda, nasıl konuşur, ne yapar, neye sevinir, neye üzülür, sosyal durumu nedir, nereden geldi çocukluğundan başlarım. Karakter analizini çok iyi yaparım. Gözlemlerim... Halk tabakasından geldiğimiz için onları biliyoruz. Çok çabuk hazırlanırım. Her şeyi incelerim." dedi.

"SENARYOYU YOLDA EZBERLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Selçuk Özer, günlük dizilerde senaryo yetiştiremediklerini, sabah sete giderken yolda ezber yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ünlü isim, "Senaryo yetiştiremiyorlar. Sabah sekizde alıyorlar bizi, sete gidiyoruz. Yolda ezberlemeye çalışıyoruz. Artık gittiği kadar... Her gün her gün olmuyor. Ön hazırlık yok bizde." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULUK KOLAY DEĞİL"

"Oyunculuk çok sıkıntılı bir iş." diyen Özer, "Bu işe giren yiyecek, içecek, kirası, elektriği suyu düşünmeyecek. Çünkü bugün var, yarın yok. Binlerce genç var. Heves edenler var ama kolay değil." açıklamasını yaptı.

Özel televizyonların kurulmasıyla insanların sinemadan uzaklaştığını söyleyen Selçuk Özer, "Şimdi gençler ne ararsa buluyorlar internette..." dedi.

"İLK KOLEKSİYONCULARDAN BİRİYİM"

Koleksiyonerliğe meraklı olan ve iki bine yakın filmin beta kasetlerine sahip olan Selçuk Özer, "1975 yılında, koleksiyonerliğe meraklı olduğumu bilen bir tanıdığım, yerini kapatınca beni çağırdı ve iki bine yakın film seçtim. Belki ilk koleksiyonculardan biriyim. İyi sanatçıları seçmişim. Seviyorum filmlerin bende olmasını çünkü defalarca izliyorum." şeklinde konuştu.