Selçuk Yöntem, "Sanki çekimin ilk günü gibi"
Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya bir araya geldi
Giriş: 09.05.2024 - 10:08 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:08
Yaklaşık 16 yıl önce 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide baba - kızı canlandıran Selçuk Yöntem ile Hazal Kaya bir araya geldi.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan 70 yaşındaki Selçuk Yöntem; "Her buluşmamızda sanki çekimin ilk günü gibi…" notunu düştü.
Hazal Kaya ise bu gönderiyi hikâye olarak kendi sayfasında paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin
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