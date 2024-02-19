Selen Soyder'in acı günü

Selen Soyder annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Behice Yazıcı, 8 yıldır mücadele ettiği hastalığa yenildi. Selen Soyder; "Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun" dedi.

Selen Soyder, annesinin cenaze törenine ilişkin detayları da açıkladı. Soyder; "Cenaze, 20.02.2024 Salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kıldırılacak olup, Çeşme Çakabay Kabristanı'na defnedilecektir" dedi.