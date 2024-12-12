Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selena Gomez ile Benny Blanco evleniyor! Yüzüğünü paylaştı - Magazin haberleri

        Selena Gomez ile Benny Blanco evleniyor

        ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez bir süredir aşk yaşadığı müzik yapımcısı Benny Blanco ile evleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 08:42 Güncelleme: 12.12.2024 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir süredir aşk yaşayan Selena Gomez ile Benny Blanco, birlikteliklerini resmileştirme kararı aldı.

        2

        Benny Blanco, Selena Gomez'e evlilik teklifinde bulundu. Blanco, sevgilisine etrafı taşlarla dizili olan bir yüzük aldı.

        3

        Selena Gomez'i bir parka pikniğe götüren Benny Blanco'nun, sevgilisine orada evlilik teklifinde bulunduğu düşünülüyor.

        4

        Benny Blanco'nun evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Selena Gomez, yaşadığı sevinci sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.

        5

        Yüzüğüyle çektiği fotoğraflarını yayımlayan Selena Gomez; "Sonsuzluk şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.

        6

        "KENDİ ÇOCUĞUMU DOĞURAMAYACAĞIM"

        Öte yandan Selena Gomez, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kendi bebeğini taşıyamayacağını açıklamıştı.

        7

        "ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM BİR ŞEYDİ"

        Selena Gomez, doğal yollardan anne olamayacağını öğrendiğinde bir süre bunun yasını tuttuğunu anlatmıştı. Gomez; "Ne yazık ki kendi çocuklarımı doğuramayacağım. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var. Bir süre önce bu, çok üzüldüğüm bir şeydi" demişti.

        Fotoğraflar: Instagram, AA

        #Selena Gomez
        #Benny Blanco
        #evlilik teklifi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Ankara'da tarihi anlaşma
        Ankara'da tarihi anlaşma
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Fenerbahçe kendini yaktı!