Selena Gomez ile Benny Blanco evleniyor
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez bir süredir aşk yaşadığı müzik yapımcısı Benny Blanco ile evleniyor
Bir süredir aşk yaşayan Selena Gomez ile Benny Blanco, birlikteliklerini resmileştirme kararı aldı.
Benny Blanco, Selena Gomez'e evlilik teklifinde bulundu. Blanco, sevgilisine etrafı taşlarla dizili olan bir yüzük aldı.
Selena Gomez'i bir parka pikniğe götüren Benny Blanco'nun, sevgilisine orada evlilik teklifinde bulunduğu düşünülüyor.
Benny Blanco'nun evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Selena Gomez, yaşadığı sevinci sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.
Yüzüğüyle çektiği fotoğraflarını yayımlayan Selena Gomez; "Sonsuzluk şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.
"KENDİ ÇOCUĞUMU DOĞURAMAYACAĞIM"
Öte yandan Selena Gomez, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kendi bebeğini taşıyamayacağını açıklamıştı.
"ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM BİR ŞEYDİ"
Selena Gomez, doğal yollardan anne olamayacağını öğrendiğinde bir süre bunun yasını tuttuğunu anlatmıştı. Gomez; "Ne yazık ki kendi çocuklarımı doğuramayacağım. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var. Bir süre önce bu, çok üzüldüğüm bir şeydi" demişti.
Fotoğraflar: Instagram, AA