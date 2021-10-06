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Selfie yıldızı gorilden üzücü haber geldi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Virunga Ulusal Parkı'nda bakıcısıyla beraber selfie çektirerek ünlenen goril Ndakasi'den kötü haber geldi. Avcıların yıllar önce annesini öldürdüğü Ndakasi 14 yaşında hayatını kaybetti

Selfie çektiren gorilden üzücü haber geldi
Tüm dünya bu kareyle onu tanımıştı... Üzücü haber geldi
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HABERTURK.COM

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Virunga Ulusal Parkı'nın üyelerinden olan ve dünyanın 'selfie çektiren goril' olarak tanıdığı Ndakasi, 14 yaşında öldü.

Virunga Ulusal Parkı, gorilin bakıcısı Andre Bauma'nın kollarında can verdiğini ifade etti. Açıklamada, 26 Eylül'de gorilin sağlık durumunun hızla kötüleştiği belirtilerek "Ndakasi son nefesini, bakıcısı ve ömür boyu dostu olan Andre Bauma'nın sevgi dolu kolları arasında verdi" denildi.

2007 yılında annesi avcılar tarafından öldürüldüğünde henüz iki aylık olan Ndakasi, yaşadığı travmadan ötürü vahşi doğaya bırakılamadı. Koruyucusu Andre Bauma'yı annesi olarak gören goril Ndakasi, gerekli bakımların ardından Ndeze ile birlikte, Senkwekwe Merkezi'ne transfer edildi.

"OFİSTE SIRADAN BİR GÜN"

2019 yılında park çalışanı "Ofiste sıradan bir gün" başlığıyla selfie paylaştı. Selfie'ye katılan Ndakasi ve Ndeze'nin fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan fotoğrafın tek amacı sıra dışı bir anı kayıt altına almak değildi. Paylaşım ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ekosistemine yönelik tehditlerle mücadele eden Virunga Ulusal Parkı için bağış toplanması amaçlanıyordu.

"BERABER AYNI YATAĞI PAYLAŞTIK"

Gorilin koruyucusu Bauma, fotoğrafın ünlenmesinden sonra "Bana özellikle yakındır, beraber aynı yatağı paylaştık, onu besledim ve büyüttüm" demişti.

Ndakasi ile çok üzücü koşullarda tanıştığını ekleyen Bauma, "Annesi vurulduğunda Ndakasi iki aylık bir bebekti ve onu bulduklarında ölü annesine hâlâ sarılıyordu. Küçücüktü, sadece birkaç kiloydu. Beni ne zaman görse koşup sırtıma atlardı. Bu annesiyle yaptığı bir şey" diye konuşmuştu.

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