Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte

Oyuncu Selim Bayraktar, geçtiğimiz hafta Cihangir'de el ele görüntülendiği sevgilisi Emel Hanım ile birlikte Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Selim Bayraktar, aşk hayatı ile ilgili soruları ilişkisi yeni olduğu için yanıtlamamayı tercih etti