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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, alışveriş turu sırasında ayaküstü kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Şenay Gürler, dizideki öpüşme sahnesiyle ilgili olarak, "Dizideki karakterden dolayı bu kadar dikkat çekti sanırım. Oyunculuk neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bu işimin bir gereği" dedi.