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Haberler Diğer Bilardo Semih Saygıner'in yeni adresi belli oldu!
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Semih Saygıner yeni adresini duyurdu

Milli sporcu Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'nde (PBA) mücadele edecek

Semih Saygıner'in yeni adresi belli oldu!
AA

Semih Saygıner, söz konusu transferi sosyal medya hesabından, "PBA ile kontrat imzaladım" açıklamasıyla duyurdu.

2019 yılından bu yana sporun profesyonelleşmesi, sporcuların daha çok kazanması üzerine Güney Kore'de kurulmuş olan ve Türkiye'den birçok elit bilardocuya teklif götüren PBA'da, daha önce Adnan Yüksel, Birol Uymaz, Savaş Bulut ve Can Çapak boy göstermişti.

Türkiye'den Semih Saygıner ve Murat Naci Çoklu'nun yanı sıra İspanyol dünya şampiyonu Daniel Sanchez de PBA'ya transfer olan sporcular arasında yer aldı.

Bilardo, Güney Kore'de ana sporlar arasında bulunurken, ülke genelinde de medyada en çok yer verilen branşlardan biri olarak dikkat çekiyor. PBA'nın tüm ferdi ve takımlar müsabakaları canlı olarak yayımlanıyor.

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