Bilardoda ilk dünya şampiyonluğunu 1994'te kazanan, Hollanda liginde 9 yıl, Portekiz liginde ise 3 yıl profesyonel sporcu olarak mücadele eden Semih Saygıner, 2007 yılında aldığı kararla kariyerini dondurdu.
Semih Saygıner, 7 yılda hiçbir resmi müsabakaya katılmazken, mücadelesini bilardodan farklı alanlara taşıdı. Önce Türk Sanat Müziği albümü çıkaran Semih, daha sonra 33 yıllık kariyerini mizahi bir dille anlattığı "Masamda Birikmiş Hikayeler" adlı gösterisini sahneye koydu.
Semih Saygıner, Temmuz 2014'te aldığı kararla bilardoya tekrar döndü. Milli sporcu, 4 yılı aşkın sürede en dipten başladığı bilardoda, turnuva ve şampiyonalarda aldığı başarılı sonuçlarla dünya sıralamasında 5. sıraya yerleşti.
"TEKRAR YÜKSELECEĞİM"
Milli bilardocu Semih Saygıner, Antalya'da 1. ayağının devam ettiği Üç Bant Bilardo Dünya Kupası organizasyonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her sene Künya Kupası'nın bir ayağına ev sahipliği yaptığını söyledi. Semih, 2020 Üç Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nın Antalya'da yapılacağını ifade etti.
Kendisinin yanı sıra diğer Türk sporcularının dünya klasmanında çok ciddi bir yükselişe geçtiğini belirten Semih Saygıner, şöyle konuştu:
"Dünya Kupası'nın Türkiye'deki ayağında ben, Murat Naci Çoklu ve Tayfun Taşdemir seribaşı üç oyuncuyuz. Elemelerden gelecek arkadaşları bekliyoruz. Onların da katılımıyla ana tablodaki 32 oyuncu içinde 8-9 Türk sporcu olacağını düşünüyorum. Önemli bir turnuva. Yıla iyi başlamak lazım. Geri dönüş sürecinden sonra dünya klasmanında yükselişe geçtim, üçüncülüğe kadar çıktım. Ülke şampiyonasında biraz puan kaybedince beşinciliğe düştüm. Bir iki turnuva sonra tekrar yükseleceğimi düşünüyorum."
"İDDİALIYIM, BU SENE İYİ İŞLER YAPACAĞIM"
Semih Saygıner, kendisini geliştirmek adına çok ciddi antrenmanlar yaptığını, bu nedenle daha önce başladığı ve önemli bir yere geldiği fitness sporuna dahi vakit ayıramadığını anlattı.
"İddialıyım, bu sene inşallah çok daha iyi işler yapacağım." diyen Semih, Türk bilardocuların başarılı olmasının kendisini olumlu etkilediğini söyledi.
Milli sporcu Semih Saygıner, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye, bundan 15 sene önce bilardoyu dünyada bayağı domine eden bir ülkeydi. Sonra bayrağı biraz Güney Kore devraldı. Orada yönetimsel olarak doğru yapılan bir takım işler, bilardoyu bir anda çok yukarıya çekti. Bu işe ilgi duyan yeni jenerasyonlar çıktı. Bizde de oturmuş bir jenerasyon var. İnşallah yeni jenerasyondan da iyi oyuncular çıkacak. Türkiye'de artık 7-8 oyuncu dünyadaki herhangi bir turnuvayı kazanabilir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.