Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile seyircisiyle yeniden buluşmuştu. Sen Anlat Karadeniz 27. bölümde, Nefes oğlu Yiğit'in kaybolduğundan habersiz Tahir'den oğlunu getirmesini ister. Mustafa ve kardeşleri Yiğit'i her yerde ararlar ama bulamazlar. Vedat oğlunun kayıp olduğunu öğrenince Tahir'in evinin kapısına dayanır. Onları tehdit eder. Peki, Sen Anlat Karadeniz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin son bölümünde neler oldu? İşte Sen Anlat Karadeniz dizisine dair tüm detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 27. bölüm ile ekranlara geldi. İzleyiciler, dizinin 28. bölüm fragmanını bekliyordu fakat önümüzdeki hafta yayınlanacak 28. yeni bölümün fragmanı yayınlanmadı.

SEN ANLAT KARADENİZ 27. BÖLÜM ÖZETİ

"Sen babalıktan sınıfta kaldın!"

Yiğit'in başına bir şey geldiğini hisseden Nefes oğlu için çırpınırken yanında Tahir vardır. Yiğit'i geri getireceğine söz veren Tahir, Nefes'in ardından şimdi de Yiğit'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tahir dört bir yanda çaresizce Yiğit'i ararken, Yiğit kimin eline düştü? Mercan, Nazar'ın yaşadıklarına son verebilmek için çabalamaktadır. Azimle iyileşmeye çalışan Mercan, kardeşinin yaralarına merhem olabilecek mi? Nazar için ayağa kalkıp Vedat'ın karşısına çıkabilecek mi? Hiç tatmadığı baba sevgisini Tahir'de bulan Yiğit, baba özlemini dindirmeye çalışırken Vedat baba olmanın ne olduğunu sorgulamaktadır. Oğlunu geri almayı kafasına koyan Vedat, nasıl bir planla geri dönecek?

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