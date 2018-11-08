Sen Anlat Karadeniz 30. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. en anlat Karadeniz'de Nefes ile Tahir'in romantik anları damga vurdu. Her şeyden uzak saatler geçiren Nefes ile Tahir, evliliğin tadını çıkardı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Nefes, Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten gözaltına alınıyor. Tahir'den Nefes'in özgürlüğüne karşılık boşanmasını istiyor. Sen Anlat Karadeniz 29. son bölüm özeti ve 30. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Nefes'i gözaltına almışlar..."

SEN ANLAT KARADENİZ 29. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Seni çok seviyorum Deli Tahir!"

Yiğit'i kurtaran Tahir baba olma sevincini yaşıyor. Ne pahasına olursa olsun Yiğit'i geri vermemeye kararlı olan Tahir, bunun için her şeyi yapmaya hazır. Tahir gözünü karartmış olacakları beklerken, Vedat'ın harekete geçmesine kim engel olacak? Saniye oğullarının başına bir şey geleceğinden endişelenirken kendi başındaki derdin farkında değildir. Saniye'nin karşısına çıkan Fikret, onu geçmişten gelen büyük günahıyla yüzleştiriyor. Saniye'nin büyük sırrı ne? Tahir ve Nefes Vedat'tan korkmadan yaşamaya kararlıdır. Onlar hiç tatmadıkları mutlulukları yaşayıp, aile olmanın tadını çıkarırken, Vedat hain planlarını gerçekleştirmek üzeredir. Vedat'ın Nefes'e dair elindeki büyük koz ne?

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