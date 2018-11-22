Sen Anlat Karadeniz 31. son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ile Tahir'in düğün heyecanı herkesin yüzünü güldürdü. Ancak bu mutluluk da uzun sürmedi ve Vedat yine yapacağını yaptı. Gelen felaket haberi sonrası Nefes evi terk etti. Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölüm fragmanı ve 31. son bölüm özeti haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 32. BÖLÜM FRAGMANI

"Ay Işığında Uluyan Kurt ile Mavi Tüylü Geyik yepyeni bir maceraya başlayacak!"

SEN ANLAT KARADENİZ 31. BÖLÜM ÖZETİ

Tahir Nefes'e yaşayamadığı mutlulukları yaşatmaya kararlıdır. Düğün hazırlıkları başlarken Nefes'in de Tahir'e bir sürprizi var. Fatih, Berrak'ın aşkıyla yanıp tutuşurken Murat kardeşinin yanındadır. Berrak'a açılması için Fatih'e yardım eden Murat, Nazar'a da derman olabilecek mi?

Sevdiğinin dayak yediğini duyunca onu Vedat'ın elinden alabilecek mi? Nefes hep hayalini kurduğu gelinliği sonunda giyer. Tahir ve Nefes'in sevdası mutlu sona yaklaşmışken bu mutluluğa gölge mi düşecek?

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