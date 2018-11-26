Sen Anlat Karadeniz dizisi 32. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı ATV ekranlarına gelecek. Sen Anlat Karadeniz 31. son bölümünde; Sevdiğinin dayak yediğini duyunca onu Vedat'ın elinden alabilecek mi? Nefes hep hayalini kurduğu gelinliği sonunda giydi. İşte, Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatılıyor.

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SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

En mutlu gün!

Tahir Nefes'e yaşayamadığı mutlulukları yaşatmaya kararlıdır. Düğün hazırlıkları başlarken Nefes'in de Tahir'e bir sürprizi var. Fatih, Berrak'ın aşkıyla yanıp tutuşurken Murat kardeşinin yanındadır. Berrak'a açılması için Fatih'e yardım eden Murat, Nazar'a da derman olabilecek mi? Sevdiğinin dayak yediğini duyunca onu Vedat'ın elinden alabilecek mi? Nefes hep hayalini kurduğu gelinliği sonunda giyer. Tahir ve Nefes'in sevdası mutlu sona yaklaşmışken bu mutluluğa gölge mi düşecek?

Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.

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