Sen Anlat Karadeniz 33. bölümünde izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başardı. Son bölümde Tahir'in fırtınada kaybolması Nefes'i büyük üzüntü içine soktu. Fırsattan istifade etmek isteyen Vedat, oğlu için savaşan Nefes için fırsat kolluyor. Heyecan ve hüznün eksik olmadığı Sen Anlat Karadeniz'in 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ANLAT KARADENİZ 34. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

SEN ANLAT KARADENİZ 33. BÖLÜM ÖZETİ



Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer. Nefes Tahir'i bulabilecek mi yoksa Karadeniz sevdalarına mezar mı olacak? Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıdır. Körkütük sarhoş halde Nazar'ın kapısına dayanan Murat'a Nazar ne cevap verecek? Tahir'den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düşer. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini almıştır. Nefes oğlu için çırpınırken, Vedat bu ayrılıktan nasıl faydalanacak?

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Oyuncular: İrem Helvacıoğlu (Nefes), Ulaş Tuna Aslantepe (Tahir), Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat Sayar), Sinan Tuzcu (Mustafa), Gözde Kansu (Eyşan), Öykü Gürman (Asiye), Demir Birinci (Yiğit), Dila Aktaş (Balım), Cem Anıl Kenar (Yangaz Murat), Furkan Aksoy (Yangaz Fatih), Nurşim Demir (Saniye Kaleli), Sait Genay (Osman Hoca), Hilmi Özçelik (Cemil Dağdeviren), Belfu Benian (Mercan Dağdeviren), Nalan Kuruçim (Türkan Dağdeviren), Çağla Özavcı (Nazar Dağdeviren), Emre Ön (İdris), Faruk Acar (Necip), Pala Dayı, Şendoğan Öksüz (Cemal Reis), Senem Göktürk (Nuran), Dilek Denizdelen, Duygu Üstünbaş, Erdal Cindoruk

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