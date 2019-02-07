Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı şimdiden hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde, Tahir Vedat'ı vuruyor ve Tahir gözaltına alınıyor. Nefes ise bu olaylarından ardından oğlu Yusuf'u da alıp kayıplara karışıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kaçmak değil bu, kovalamak... Yakalamak için kovalamak... Karımı da oğlumu da huzurumu da...

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.