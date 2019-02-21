Sen Anlat Karadeniz 41. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Sen Anlat Karadeniz'de Tahir, bir kaçak olarak Nefes ve Yiğit'i bulmayı başardı. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razı. Ve Tahir'i polise ihbar ediyor. Peki Tahir ne kadar kaçabilecek. Can dostu peşindeyken işler oldukça zorlaşıyor. Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölüm fragmanı ve 41. son bölüm özeti haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Beni durdurmak istiyorsan vurabilirsin, vurursan da canın sağ olsun..."

SEN ANLAT KARADENİZ 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

SEN ANLAT KARADENİZ 41. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ayrılık da sevdaya dahil

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir. Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.