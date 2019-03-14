Sen Anlat Karadeniz 44. son bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Sen Anlat Karadeniz'de Tahir, ailesinin gerçek ailesi olmadığını öğreniyor. En büyük suçluyu da Saniye olarak görüyor. Fikret, Tahir'i korumak için Vedat'ı öldürdü. Vedat son nefesini Tahir'in kucağında verirken, Vedat'ın mezarına ilk toprağı da Tahir attı. Dizinin yeni bölüm fragmanında, Tahir ölüm haberini Nefes'e veriyor. Nefes Vedat'ın mezarına gidiyor ve bundan sonra çok mutlu olacağını söylüyor. Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm fragmanı ve 44. son bölüm özeti haberimizde.
SEN ANLAT KARADENİZ 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
"Sevdiğim adam, oğlum ve ben çok mutlu olacağız!"
— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) March 13, 2019
SEN ANLAT KARADENİZ 44. SON BÖLÜM ÖZETİ
Tahir içinde büyüdüğü ailenin gerçek ailesi olmadığını öğrenir. Anne babasının katili Fikret’le yüzleşen Tahir için esas katil, bu günaha ortak olan Saniye’dir.
Elindeki kozlarla Vedat’ı köşeye sıkıştıran Fikret, Tahir’in aklanmasını sağlar. Tahir ve Nefes konağa geri dönerken Vedat için yenilgiyi kabul etmek imkansızdır.
Fikret, Tahir’i korumak için öz oğlu Vedat’ı öldürür. Vedat’ın mezarını kazan Tahir onunla birlikte tüm günahları da toprağa gömer.
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