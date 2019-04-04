Sen Anlat Karadeniz 46. son bölümünde, Murat, Nazar tarafından düğünde terk edilmiş olmanın şokuyla intihara kalkışır, ancak Tahir onu durdurur. Bu sırada Nefes'ten gelen güzel haber herkesi çok mutlu eder. Nefes, Tahir'in çocuğunu taşıyor. Ancak Tahir'in Vedat'ın kasetinden öğrendiği gerçek, onu büyük bir çıkmaza sürükledi. Nefes'in doğurması durumunda hayatı tehlikeye girecek. Peki Nefes bebeğinden vazgeçecek mi? Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölüm fragmanı ve 46. son bölüm özeti haberimizde.
SEN ANLAT KARADENİZ 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) April 3, 2019
SEN ANLAT KARADENİZ 46. SON BÖLÜM ÖZETİ
Nefes'in çocuk heyecanı
Murat, Nazar tarafından düğünde terk edilmiş olmanın şokundadır. İntiharı bile düşünen Murat'ı Tahir durdurur. Omuz omuza veren Kaleli erkekleri birbirlerine en büyük destektir. Fikret, Vedat'ın pisliklerini temizlemeye kaldığı yerden devam ederken karşısına çıkan bilgi hem Nefes'i hem Tahir'i ilgilendirmektedir.
Nefes ve Tahir'in aşkları sonunda meyvesini verir. Nefes hamiledir, ancak Vedat giderayak bir sürpriz yapmış ve Tahir'in eline yeni bir bomba bırakmıştır.
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